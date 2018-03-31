СММ ОБСЕ сообщила, что Донбасс стали меньше взрывать

31.03.2018 22:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 31 марта), на Донбассе стало спокойнее.



Так, в Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (приблизительно 110), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 245 взрывов). В Луганской области Миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом, не зафиксировав ни одного взрыва) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов.



Но полной тишины, увы, нет. По данным СММ ОБСЕ, обстрелы и взрывы были зафиксированы в районе Авдеевки, Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Горловки, Широкино, Ясиноватой.