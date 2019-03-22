«Прослушали три взрыва, помчались скорые»: дончане сообщают о звуках боя

22.03.2019 10:50

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают, что с наступлением вечера на окраине города возобновились бои.

По информации пользователей начиная с 17:20 в стороне Путиловской рощи было слышно стрелковое оружие, а уже к 20:15 к нему присоединились залпы из тяжелого оружия, передает donpress.com.

Кроме того, дончане сообщают о трех взрывах, которые были слышны возле «Грузии», после чего по проспекту Ильича промчались скорые:

«Донецк 20.14 к „Грузия“ прослушала три взрыва подряд, по Ильича промчалось несколько скорых»

«20.15 к Донецк ФБ Залпы слышны со стороны Путиловки»

«Донецк 20.00 к Район аэропорта. Начинаем подскакивать под громкие звуки ((((«

«Они уже второй день без перерыва шумят, вру, стрелковое появляется, когда н-ндо стволы охладить ((((((«

«Донецк 17.20 к Уже час в стороне путиловской рощи слышно стрелковое ДК21 расшумелись. север. сдвоенные»

«Донецк.Сторона Ясиноватского поста. звуки боя- крупнокалиберный пулемет, легкая арта»