В «ДНР» коллапс – нет бензина, нет свободы, «умер» «банк ДНР»

24.05.2018 13:53

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается настоящий коллапс – нет свободы, пропал бензин, «умер» «банк ДНР». Жители оккупированных территорий негодуют и говорят об «агонии ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Донецкой области в т.н. «ДНР» наблюдается состояние, которое можно сравнить только с агонией. В последние несколько дней в «ДНР» наблюдаются серьезные проблемы с бензином. Со вчерашнего дня «банк ДНР» фактически прекратил работу, вернее, работает только «на прием наличности».

На фоне всего этого проводятся бесконечные «праздники, парады» и другие «мероприятия».

Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:

«Республику они построили, б…! Вы только представьте, пошли вторые сутки, как по всей территории этого недоразумения по имени #ДНР приостановлены все платежи: зарплаты, пенсии, — этого больше нет. Зато есть парады с танками, ракетами и «можем повторить». Строители х…!»,

«Вот будет забава, если вместе с серваками безвозвратно почила вся история всех операций) Фубли лежат, а сколько, кто давал — хз) Можно камазами вывозить будет, если так»,

«Сдаётся мне, что оно так и есть»,«Аж смешно) остаться без всего начиная с транспорта и свободы, а потом еще и разрешить рукожопам добить то, что осталось в наследство, типо связи и банков. Но так даже лучше»,«А, еще ж и бенз в агонии)»,

«4 года назад республики были молодыми и неопытными и этим проходимцы из раассии пользовались, а сейчас республики имеют опыт, но проходимцы всё украли за 4 года и увезли в сторону раассии».