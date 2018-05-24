- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
В «ДНР» коллапс – нет бензина, нет свободы, «умер» «банк ДНР»
На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается настоящий коллапс – нет свободы, пропал бензин, «умер» «банк ДНР». Жители оккупированных территорий негодуют и говорят об «агонии ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На временно оккупированных территориях Донецкой области в т.н. «ДНР» наблюдается состояние, которое можно сравнить только с агонией. В последние несколько дней в «ДНР» наблюдаются серьезные проблемы с бензином. Со вчерашнего дня «банк ДНР» фактически прекратил работу, вернее, работает только «на прием наличности».
На фоне всего этого проводятся бесконечные «праздники, парады» и другие «мероприятия».
Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:
«Республику они построили, б…! Вы только представьте, пошли вторые сутки, как по всей территории этого недоразумения по имени #ДНР приостановлены все платежи: зарплаты, пенсии, — этого больше нет. Зато есть парады с танками, ракетами и «можем повторить». Строители х…!»,
«Вот будет забава, если вместе с серваками безвозвратно почила вся история всех операций) Фубли лежат, а сколько, кто давал — хз) Можно камазами вывозить будет, если так»,
«Сдаётся мне, что оно так и есть»,«Аж смешно) остаться без всего начиная с транспорта и свободы, а потом еще и разрешить рукожопам добить то, что осталось в наследство, типо связи и банков. Но так даже лучше»,«А, еще ж и бенз в агонии)»,
«4 года назад республики были молодыми и неопытными и этим проходимцы из раассии пользовались, а сейчас республики имеют опыт, но проходимцы всё украли за 4 года и увезли в сторону раассии».
Теги: Донбасс, банк, бензин, свобода, ДНР
- В "ДНР" "законодательно"отжали имущество банков и активизировались "во внешнеполитической деятельности"
- Губернатор Донецкой области просит АМКУ разобраться с ценами на бензин
- Мэру Донецка не дают кредит на квартиру. Зарплата не позволяет
- В оккупированной Горловке и по всему "ДНР" резко поднялись цены на бензин, стала известна причина
- В Краматорске у банков украли камеры видеонаблюдения
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье