Битва за Донбасс: силы ООС нанесли разящий удар

27.05.2018 07:18

За прошедшие сутки, 26 мая, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), при этом противник дважды открывал огонь из тяжелого вооружения. Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел позиций ООС из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.



Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.



"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - отмечается в сообщении.



Напомним, что в рядах защитников Украины также есть потери - погибшими, ранеными и пропавшими.