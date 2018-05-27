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Архив - Донецкая область

Битва за Донбасс: силы ООС нанесли разящий удар

27.05.2018 07:18
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Битва за Донбасс: силы ООС нанесли разящий удар

За прошедшие сутки, 26 мая, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), при этом противник дважды открывал огонь из тяжелого вооружения. Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел позиций ООС из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в рядах защитников Украины также есть потери - погибшими, ранеными и пропавшими.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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