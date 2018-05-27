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Архив - Донецкая область

Почти 10 нарушений зафиксировано у донбасской линии разграничения

27.05.2018 16:00
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Почти 10 нарушений зафиксировано у донбасской линии разграничения

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за минувшие сутки на всех контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных у донбасской линии разграничения, были выявлены нарушения.

Так, военнослужащие Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" обнаружили три транспортных средства, которыми намеревались незаконно перевезти через линию соприкосновения коротковолновый радиоприемник для дальней связи, товары бытового и народного потребления, а также подшипники. Обнаруженный товар общей стоимостью около 42 тыс. грн. передан компетентным государственным органам.

Кроме того, в КПВВ "Майорск", "Новотроицкое" и "Гнутово" военнослужащие зафиксировали у трех граждан Украины частично поддельные паспортные документы и поддельное доверенность на право управления транспортным средством. Нарушители и сообщения об обнаружении признаков уголовных преступлений переданы правоохранителям.

Три случая предложение взяток на общую сумму 1,6 тысячи гривен зафиксировали в КПВВ "Майорск" и "Станица Луганская". В отношении правонарушителей, граждан Украины, в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Ранее появились данные о "штурме" донбасских КПВВ.

Также была опубликована сводка с донбасских КПВВ на утро 27 мая.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, нарушения, КПВВ
 
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