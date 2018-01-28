Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные

28.01.2018 08:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера, 27 января, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 29,4 тысячи человек и 4000 транспортных средств.

Статистика субботнего пересечения линия разграничения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 6895 человек и 865 транспортных средств;

"Марьинка" - 6855 человек и 1315 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5555 человек и 1095 транспортных средств;

"Гнутово" - 3040 человек и 755 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7030 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх