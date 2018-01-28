Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные

28.01.2018 08:25

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера, 27 января, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 29,4 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Статистика субботнего пересечения линия разграничения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 6895 человек и 865 транспортных средств;



"Марьинка" - 6855 человек и 1315 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5555 человек и 1095 транспортных средств;



"Гнутово" - 3040 человек и 755 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7030 человек.