Сводка с донбасских КПВВ: стала известна ситуация на 15:00

27.05.2018 15:04

Представители Донецко-Луганского регионального управленияГоспогранслужбы Украины сообщили о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения по состоянию на 15:00 сегодня, 27 мая.



По данным пограничников, накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в направлении временно оккупированной территории Украины в три дня составляло:



КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;

КПВВ "Майорское" - 0 т / с;

КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;

КПВВ "Новотроицкое" - 50 т / с;

КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.

Ранее появились данные о "штурме" донбасских КПВВ.



Также была опубликована сводка с донбасских КПВВ на утро 27 мая.