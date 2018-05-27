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Архив - Донецкая область

Сводка с донбасских КПВВ: стала известна ситуация на 15:00

27.05.2018 15:04
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Сводка с донбасских КПВВ: стала известна ситуация на 15:00

Представители Донецко-Луганского регионального управленияГоспогранслужбы Украины сообщили о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения по состоянию на 15:00 сегодня, 27 мая.

По данным пограничников, накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в направлении временно оккупированной территории Украины в три дня составляло:

КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;
КПВВ "Майорское" - 0 т / с;
КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;
КПВВ "Новотроицкое" - 50 т / с;
КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.

Ранее появились данные о "штурме" донбасских КПВВ.

Также была опубликована сводка с донбасских КПВВ на утро 27 мая.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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