Троица на Донбассе: зафиксировано три обстрела

27.05.2018 12:37

Представители Минобороны Украины сообщили, что сегодня, 27 мая, несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы, оккупанты Донбасса не прекращают обстрелы.



С полуночи, по состоянию на утро зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела.



"Со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам в Зайцево. С 4:40, в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин, - отмечают в Минобороны. - Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного".



Из хороших новостей - начала суток потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, что пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) подтвердил большие потери оккупантов за минувшие сутки.



К сожалению, в рядах защитников Украины также есть потери - погибшими, ранеными и пропавшими.