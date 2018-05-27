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Архив - Донецкая область

Троица на Донбассе: зафиксировано три обстрела

27.05.2018 12:37
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Троица на Донбассе: зафиксировано три обстрела

Представители Минобороны Украины сообщили, что сегодня, 27 мая, несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы, оккупанты Донбасса не прекращают обстрелы.

С полуночи, по состоянию на утро зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела.

"Со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам в Зайцево. С 4:40, в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин, - отмечают в Минобороны. - Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного".

Из хороших новостей - начала суток потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, что пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) подтвердил большие потери оккупантов за минувшие сутки.

К сожалению, в рядах защитников Украины также есть потери - погибшими, ранеными и пропавшими.



Теги: Донбасс, Троица, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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