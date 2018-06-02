С воздуха замечены мины на Донетчине

02.06.2018 13:50

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), беспилотник СММ обнаружил мины в Донецкой области.



В отчете сообщается, что 30 мая БПЛА среднего радиуса действия обнаружил 29 противотанковых мин (AT-62), заложенных в четыре ряда поперек дороги к югу от н. п. Травневое (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка), ведущей к н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка).



На той же дороге, приблизительно в 350 метрах к югу от указанных ранее мин и к северо-востоку от Гольмовского, этот БПЛА вновь зафиксировал 17 противотанковых мин (AT-62), заложенных в три ряда попрек дороги.