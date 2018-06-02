Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

С воздуха замечены мины на Донетчине

02.06.2018 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С воздуха замечены мины на Донетчине

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), беспилотник СММ обнаружил мины в Донецкой области.

В отчете сообщается, что 30 мая БПЛА среднего радиуса действия обнаружил 29 противотанковых мин (AT-62), заложенных в четыре ряда поперек дороги к югу от н. п. Травневое (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка), ведущей к н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка).

На той же дороге, приблизительно в 350 метрах к югу от указанных ранее мин и к северо-востоку от Гольмовского, этот БПЛА вновь зафиксировал 17 противотанковых мин (AT-62), заложенных в три ряда попрек дороги.



Теги: Донбасс, Донецкая область, беспилотник, мины, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх