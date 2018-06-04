В Мариуполе могут запретить курение на пляжах

04.06.2018 15:57

На сайте Единой системы местных петиций Мариуполя появилась петиция, автор которой требует запретить курение на пляжах.

Виктор Сытников, создатель петиции, требует установить плакаты, на которых бы содержалась информация о запрете курения. Также он отмечает, что из-за достаточно грубых нарушений некурящим людям трудно дышать на пляже. И, к тому же, из-за курящих пляж существенно загрязняется.



«Складывается такое впечатление, что закон о запрете курения существует только лишь на бумаге. Курят все и везде. Им плевать на окружающих. Начинается лето – пора, когда люди выезжают на отдых к морю, но нахождение на пляжах города становится невыносимым из-за курцов. Чтобы вдохнуть глоток воздуха, необходимо в прямом смысле этого слова искать подходящий момент, пока очередной хам не зароет свой бычок в песок», — пишет автор.



Петиция написана 29 мая и сейчас она набрала уже 42 подписи. Всего для ее рассмотрения чиновниками необходимо 208 голосов.

Источник: http://zi.dn.ua