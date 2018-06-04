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Архив - Донецкая область

В Мариуполе могут запретить курение на пляжах

04.06.2018 15:57
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В Мариуполе могут запретить курение на пляжах

На сайте Единой системы местных петиций Мариуполя появилась петиция, автор которой требует запретить курение на пляжах.

Виктор Сытников, создатель петиции, требует установить плакаты, на которых бы содержалась информация о запрете курения. Также он отмечает, что из-за достаточно грубых нарушений некурящим людям трудно дышать на пляже. И, к тому же, из-за курящих пляж существенно загрязняется. 

«Складывается такое впечатление, что закон о запрете курения существует только лишь на бумаге. Курят все и везде. Им плевать на окружающих. Начинается лето – пора, когда люди выезжают на отдых к морю, но нахождение на пляжах города становится невыносимым из-за курцов. Чтобы вдохнуть глоток воздуха, необходимо в прямом смысле этого слова искать подходящий момент, пока очередной хам не зароет свой бычок в песок», — пишет автор.

Петиция написана 29 мая и сейчас она набрала уже 42 подписи. Всего для ее рассмотрения чиновниками необходимо 208 голосов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, курение, пляж
 
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