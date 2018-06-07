Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни

07.06.2018 17:50

Сегодня, 7 июня, во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, министр МВД Украины Арсен Аваков в очередной раз представил свой план деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сделал это на примере временно оккупированной Горловки.



"Рассмотрим "механизм постепенных шагов" на примере оккупированного района Горловки. Например, из Горловки, выводятся все бандформирования, туда заходят украинские пограничники вместе с миротворцами, становятся на границе района, а также представитель юстиции Украины. Он объявляет по украинским законам выборы в местные советы. И мы должны получить украинскую власть на местах. Никаких выборов под прицелом, только присутствие голубых касок и украинских полицейских сил. После этого начинается вторая фаза - фаза восстановления качества жизни на оккупированных территориях. Восстановление нормального образования, гражданских прав, документов, восстановление инфраструктуры", - пояснил министр внутренних дел.



Аваков также отметил, что как только Украина вернет территории, сразу будет решать вопросы экологической катастрофы и гуманитарного разминирования на местах.



"Мы должны будем немедленно избавиться экологических рисков и разминировать все территории. Большое количество шахт в Донбассе затоплены, и это составляет катастрофу не только для Украины, но и для всего мира", - подчеркнул глава МВД.



Министр внутренних дел подчеркнул, что после возвращения временно оккупированной чсти Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. "Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил Арсен Аваков.



Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистию.

Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.