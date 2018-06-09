Субботнее утро у донбасских КПВВ: появились данные об очередях

09.06.2018 10:00

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось около 200 авто.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 35; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 60; у КПВВ "Гнутово" - 0 и 35 авто соответственно.



Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.