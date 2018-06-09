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Субботнее утро у донбасских КПВВ: появились данные об очередях
09.06.2018 10:00
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось около 200 авто.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 35; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 60; у КПВВ "Гнутово" - 0 и 35 авто соответственно.
Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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