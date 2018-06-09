Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

09.06.2018 08:48

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 8 июня, через КПВВ линию разграничения на Донбассе пересекли почти 40 000 человек и более 6000 транспортных средств.

Статистика по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:



"Майорск" - 9170 человек и 1205 транспортных средств;



"Марьинка" - 10949 человек и 2165 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8457 человек и 1705 транспортных средств;



"Гнутово" - 4307 человек и 1017 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 10365 человек.