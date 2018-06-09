Главная / Новости / Донецкая область / Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения
Последние новости раздела
- В ОРДЛО прорвались нужные авто08:54
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- Авдеевка осталась без воды надолго: обстреляна ДФС21:43
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы21:19
- Случайный выстрел, спасший жизни многих: Доник об инциденте с автобусом под Голубивским20:59
Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения
09.06.2018 08:48
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 8 июня, через КПВВ линию разграничения на Донбассе пересекли почти 40 000 человек и более 6000 транспортных средств.
Статистика по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:
"Майорск" - 9170 человек и 1205 транспортных средств;
"Марьинка" - 10949 человек и 2165 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8457 человек и 1705 транспортных средств;
"Гнутово" - 4307 человек и 1017 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10365 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- Утренние очереди на донбасских КПВВ: опубликованы официальные данные
- Штурм линии разграничения: нагрузка растет
- Нарушения в КПВВ на линии разграничения: официальные данные
- Утро Дня Независимости у донбасских блокпостов: КПВВ "Марьинка" огорчила, другие порадовали
- Больше всего авто сегодня утром стояло у КПВВ "Марьинка"
- Соцсети рассказали, что творится сегодня у линии разграничения
- В ОРДЛО прорвались нужные авто08:54
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- В ОРДЛО прорвались нужные авто08:54
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- "Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию08:00
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса