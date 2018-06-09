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Тайна "Чебурашек": Россия утилизирует на Донбассе боеприпасы
Офицер ВСУ, который пишет в соцсетях как Анатолий Штефан Штирлиц, рассказал, каким образом Россия избавляется от боеприпасов с помощью гибридной войны, охватившей Донбасс.
"Недавно на интернет ресурсах российско-оккупационных войск появилось видео применением противником запрещенного согласно Минским условиям РСЗО "Чебурашка". Фейковый оборонпром дырляндии кричит о новейших разработках вооружения и военной техники. Но если проанализировать все факты, как всегда просматривается российский след", - пишет Анатолий на своей странице в Фейсбуке.
Он напоминает, что Донецкий казенный завод химических изделий был построен в 1935 году. В конце 1938 года в производственных цехах завода начали выпускать артиллерийские боеприпасы, авиабомбы для вооруженных сил и взрывчатые вещества для угольной и горнорудной промышленности.
В первые дни войны военно-промышленный комплекс не только в разы увеличил выпуск снарядов общего назначения, но и освоил производство реактивных снарядов к РСЗО БМ-13 (калибр - 132 мм.), БМ-14 (калибр - 140 мм.), БМ- 24 (калибр - 240 мм). В октябре 1941 года завод был перемещен на Урал, однако в конце 1943 года, после освобождения Донбасса, возвращен в Донецк.
После взрыва на заводе в 1976 году, во время отработки нового способа снаряжения снарядов, завод остановил производство в военной сфере и начал производство аммонитов для угольной промышленности.
После провозглашения независимости Украины производство боеприпасов для нужд вооруженных сил было практически свернуто и основным направлением производственной деятельности стала утилизация боеприпасов, в которых подошел к концу срок хранения.
На начало февраля 2014 ДКЗХИ специализировался на утилизации боеприпасов, а также изготавливал промышленную взрывчатку (аммонит, граммонит, тротиловые шашки, заряды для проведения сейсмических работ, кумулятивные заряды для перфорации разведочных и промышленных скважин нефтегазового комплекса). Особенностью применяемой технологии было то, что промышленные взрывчатые вещества изготавливались из составляющих боеприпасов, утилизировались промышленным методом.
В конце июня 2014 завод оказался в зоне боевых действий, под контролем российско-оккупационных войск.
9 мая 2018 года во время проведения торжественных мероприятий "Дня Победы" в Донецке, впервые была представлена якобы разработка военно-промышленного комплекса "ДНР" – реактивная система залпового огня (РСЗО) "Чебурашка".
"Учитывая, что на вооружении ВС стран-участниц СССР отсутствовали боеприпасы калибра 217 мм., следует предположить, что руководство т.н. "ДНР" под видом дезинформации пытается скрыть использование неутилизируемые боеприпасы советских времен, которые хранились на заводе и вероятно поставляются из Российской Федерации, - отмечает Анатолий Штефан Штирлиц. - Не исключено в связи с вышеизложенным, что на РСЗО "Чебурашка" предусмотрено установление двух типов боевых модулей, калибров 140 и 240 мм".
Офицер подчеркивает, что РФ "в очередной раз коварно использует форматы ведения гибридной войны, оказывая помощь террористическим организациям "Л-ДНР" и наряду с этим проводит бесплатную утилизацию боеприпасов на украинской земле, тем самым экономя государственные средства на утилизацию, а скорее всего обычным им способом эти средства ворует кремлевский режим".
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, оккупанты, РСЗО "Чебурашка"
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