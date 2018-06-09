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"Таможня" в "ДНР" гробит здоровье людей
09.06.2018 12:10
Представители т.н. "МЧС ДНР" сообщили последние данные о работа пунктов оказания помощи, расположенных на "таможне" фейковой республики.
Сообщается, что по состоянию на 08.00 09.06.2018 на территории созданного РФ квазиообразования "ДНР" развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР" на таможенных пунктах пропуска: г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).
"За сутки в пункты оказания помощи обратилось 457 человек, медицинская помощь оказана 7 гражданам. С начала года в пункты оказания помощи обратилось 71677 человек, медицинская помощь оказана 938 гражданину", - сообщают "спасатели".
Теги: Донбасс, здоровье, ДНР, оккупанты
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