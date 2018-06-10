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Донбасс спасли от взрывного кошмара
10.06.2018 13:20
Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил сегодня, 10 июня, что на Донбассе продолжается работа инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил Украины.
"В течение недели саперы проверили более 18,5 га территории и обезвредили более 550 единиц взрывоопасных предметов. Очистили более 2,5 км дорог и маршрутов движения, - рассказал Мотузяник. - Всего с начала боевых действий на востоке саперные подразделения ВС Украины проверили более 3895,29 гектаров территорий и обезвредили более 198 000 взрывоопасных предметов".
Теги: Донбасс, ВСУ, взрывоопасные предметы, пиротехники
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