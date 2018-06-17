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"Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
Ситуация на оккупированной части Донбасса продолжает оставаться крайне сложной - жители Донецка рассказали, что на самом деле происходит сейчас в "ДНР".
Известный блогер из Донецка, пишущий под ироничным именем Фашик Донецкий, сообщил, что даже пропаганда в СМИ не способна справиться с рядом нарастающих в городе проблем, передает dialog.ua.
"Люди стараются меньше ходить по улицам, даже в отпуске. Какие на*ер вечерние прогулки в центре Донецка, если ты живешь в часе езды от центра, а маршрутки ходят до 8 вечера? Проще под подъездом посидеть, чтоб проблем не было и на патрулей не нарваться", - пишет он. При этом пропагандисты "ДНР" стараются рассказывать о тяжелой жизни в Украине, однако "украинские проблемы" перекрыть реальность "ДНР" уже не могут.
"Да, по ватным СМИ вовсю заливают о том, шо недоразумение развиваицца, а Украине пиз*ец. Но по факту все наоборот - пропагандистские клоуны выдают фейк за фейком, предприятия закрываются, адекватные люди видят, что нормального будущего, пока русские оккупанты при власти, в городе нет и быть не может", - отметил блогер.
В городе не только закрываются предприятия и уже уезжают профессиональные кадры, но и все более отягощают бытовые проблемы, такие как комендантский час и вооруженные боевики на улицах.
Пользователи социальных сетей считают, что перспективы ранее одного из самых успешных украинских регионов будут оставаться крайне сложными до тех пор, пока Донбасс находится под контролем российских военных. В Москве пока не готовы к мирному развитию ситуации и включению Донбасса в состав Украины.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, комендантский час, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети
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