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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе

20.06.2018 21:00
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Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе

Под Мариуполем Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт боевиков.

Национальный информационный портал «Тиск» сообщает в соцсети, что артиллеристы полка Нацгвардии «Азов» накрыли опорник боевиков «ДНР» огнем. В то же время точное место дислокации боевиков не сообщается.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики, ВСУ, опорный пункт
 
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