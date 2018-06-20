Бойцы ВСУ уничтожили опорник боевиков на Донбассе

20.06.2018 21:00

Под Мариуполем Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт боевиков.

Национальный информационный портал «Тиск» сообщает в соцсети, что артиллеристы полка Нацгвардии «Азов» накрыли опорник боевиков «ДНР» огнем. В то же время точное место дислокации боевиков не сообщается.

Источник: https://donpress.com