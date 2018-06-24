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Архив - Донецкая область

Донбасс: на КПВВ задержали более 200 картин

24.06.2018 16:34
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Донбасс: на КПВВ задержали более 200 картин

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщил о пресечении попытки перевезти через донбасскую линию соприкосновения картины стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

Сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ "Новотроицкое", совместно с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы. Совместно они осуществили осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП-6 .

При осмотре было установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти со временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева в количестве 210 штук. Ориентировочная стоимость полотен - более 3,5 млн.гривен.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.



Теги: Донбасс, задержание, КПВВ, картины
 
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