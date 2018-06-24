Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:00

24.06.2018 12:00

Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины опубликовало данные о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.



Сегодня, 24 июня, скопление транспортных средств и пешеходов в сторону временно оккупированной территории по состоянию на полдень составляет:



КПВВ "Станица Луганская" - 50 человек;

КПВВ "Майорское" - 0 т / с;

КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;

КПВВ "Новотроицкое" - 0 т / с;

КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.



Напомним, что вчера на тот же период транспортных средств также не наблюдалось, а вот на КПВВ "Станица Луганская" в очереди стояло 400 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.