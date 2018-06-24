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Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:00
Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины опубликовало данные о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.
Сегодня, 24 июня, скопление транспортных средств и пешеходов в сторону временно оккупированной территории по состоянию на полдень составляет:
КПВВ "Станица Луганская" - 50 человек;
КПВВ "Майорское" - 0 т / с;
КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;
КПВВ "Новотроицкое" - 0 т / с;
КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.
Напомним, что вчера на тот же период транспортных средств также не наблюдалось, а вот на КПВВ "Станица Луганская" в очереди стояло 400 человек.
Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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