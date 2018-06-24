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В Доброполье уничтожили памятник воину АТО
В ночь на 24 июня неизвестные разрушили в городе Доброполье (подконтрольная правительству часть Донецкой области) памятник Герою АТО Александру Ермакову.
Местный журналист Артем Лютый, который сообщил о ЧП в группе “LEVIATHAN Добропілля”, отметил, что за информацию, которая поможет разыскать вандалов, обещано вознаграждение в 10 тыс. грн.
В комментариях пользователей соцсетей напоминают, что в связи с выпускными должны были быть усилены патрули полиции по всему городу. Но, похоже, проморгали.
Памятник был открыт в 2016-м году. Он расположен самом начале парковой аллеи, которая ведет вглубь парка. На открытие тогда собрались сослуживцы Александра, члены его семьи, представители Добропольского районного и городского советов, неравнодушные добропольчане.
Александр Ермаков родился в Екатериновке (Александровский район Донетчины). Окончил Харьковский национальный технический университет имени Петра Василенка, где получил специальность механика. После окончания университета работал в родном селе, но проживал в г. Белозёрском.
В 2014-м проявил себя как патриот - помогал при выгрузке личного состава и техники 25-й аэромобильной бригады, дежурил вместе с активистами "Патриотов Доброполья", участвовал в защите Добропольского УВД и Белозёрского исполкома.
Начиная с 2015 года Александр Ермаков добровольно помогал переселенцам продуктами, а также оказывал им материальную помощь.
12 мая 2015 года, находясь на передовой, в Артёмовском районе Александр (на тот момент - командир танкового взвода) был смертельно ранен в бою. Он умер через несколько дней в Харьковском институте неотложной хирургии.
Теги: Донбасс, Доброполье, памятник, вандализм, АТО
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