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Новое перемирие на Донбассе под угрозой
Российская сторона категорически не согласилась с предложениями Киева на переговорах
Россия не соглашается на предложения украинской стороны на переговорах в Минске относительно механизма нового перемирия на Донбассе – Москва не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ фиксировали поставки оружия боевикам. Об этом заявил в Facebook представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
Сегодня заседает подгруппа по безопасности, которая обсуждает вопрос установления нового перемирия на Донбассе до конца лета, но российская сторона, по словам переговорщика, блокирует этот процесс.
"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", – объяснил Марчук.
Он отметил, что российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня, намекая, что не является стороной конфликта.
"То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеющих отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", – подчеркнул Марчук.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, перемирие, Минские договоренности
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