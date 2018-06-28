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Архив - Донецкая область

Захарченко выпустил водку в честь себя

28.06.2018 07:58
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Захарченко выпустил водку в честь себя

Пользователи социальных сетей шокированы эгоизмом и самолюбием своего «лидера». Из узких кругов общения А. Захарченко поступила информация о том, что он выпустил в честь себя лимитированную водку: «Захаречка», пишут Ведомости Донбасса.
С рекламы известно, что заманчивый лозунг гласит:
«Захаречка! Сладкая, как сахар! Полезная, как гречка!».
С целью популяризации данного продукта маркетологи использовали несколько «заманух» одновременно (налепили все, что было) в одной рекламе, самая главная из них – это, конечно же 0,5 водки в подарок, кто в теме, поймёт о чём!
Самолюбие и эгоизм Захарченка просто зашкаливают, то он выпускает себе посмертные монеты, то – именную водку. А справка из психушки обнародована явно не зря.
Танцуй, Захарка, прощальный смертельный танец брата Гиви под свою сладкую и полезную «Захаречку», а смерть уже идёт к тебе!
P.S. Очень удачный комментарий одного из пользователей соцсети:
«Захаречка» — у Захарченко явная мозговая течка!
Все, что можно ответить на это:
«Захаречка! Пей, мой друг, безбожно пей!
И от дома у тебя останется только одна русская печка!»



Теги: Донбасс, водка, ДНР, Захарченко
 
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