Захарченко выпустил водку в честь себя

28.06.2018 07:58

Пользователи социальных сетей шокированы эгоизмом и самолюбием своего «лидера». Из узких кругов общения А. Захарченко поступила информация о том, что он выпустил в честь себя лимитированную водку: «Захаречка», пишут Ведомости Донбасса.

С рекламы известно, что заманчивый лозунг гласит:

«Захаречка! Сладкая, как сахар! Полезная, как гречка!».

С целью популяризации данного продукта маркетологи использовали несколько «заманух» одновременно (налепили все, что было) в одной рекламе, самая главная из них – это, конечно же 0,5 водки в подарок, кто в теме, поймёт о чём!

Самолюбие и эгоизм Захарченка просто зашкаливают, то он выпускает себе посмертные монеты, то – именную водку. А справка из психушки обнародована явно не зря.

Танцуй, Захарка, прощальный смертельный танец брата Гиви под свою сладкую и полезную «Захаречку», а смерть уже идёт к тебе!

P.S. Очень удачный комментарий одного из пользователей соцсети:

«Захаречка» — у Захарченко явная мозговая течка!

Все, что можно ответить на это:

«Захаречка! Пей, мой друг, безбожно пей!

И от дома у тебя останется только одна русская печка!»