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Архив - Донецкая область

200 авто скопилось утром у донбасских пунктов пропуска

30.06.2018 08:45
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200 авто скопилось утром у донбасских пунктов пропуска

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось две сотни авто. Об этом сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

Так, в субботу утром у КПВВ "Майорск" на въезд и выезд находилась 0 и 40 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 60; у КПВВ "Новотроицкое" - 40 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 15 и 25 соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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