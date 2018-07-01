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Донбасские пункты пропуска опустели
01.07.2018 12:10
Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает об отсутствии очередей у донбасских КПВВ с подконтрольной части региона.
Согласно данным ГПСУ, накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12.00 1 июля 2018 составляет:
КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;
КПВВ "Майорское" - 0 т / с;
КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;
КПВВ "Новотроицкое" - 0 т / с;
КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.
Сегодня, 1 июля, в КПВВ в очередях стояло 165 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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