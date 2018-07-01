Очереди в донбасских КПВВ стали меньше

01.07.2018 08:55

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось меньше авто, чем сутками ранее.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" -0 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 15 авто соответственно. Итого – 165 авто, тогда как сутками ранее в это же время в очередях находилось 200 транспортных средств.



Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.