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Архив - Донецкая область

Очереди в донбасских КПВВ стали меньше

01.07.2018 08:55
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Очереди в донбасских КПВВ стали меньше

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось меньше авто, чем сутками ранее.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" -0 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 15 авто соответственно. Итого – 165 авто, тогда как сутками ранее в это же время в очередях находилось 200 транспортных средств.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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