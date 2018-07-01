Последние новости раздела
- Пять боевиков отогнали миссию ОБСЕ от Седово22:20
- Оккупанты Донбасса оттачивают навыки уничтожения22:00
- На Донбассе производят важные ремонты и мониторинг21:40
- Водяное расстреливали из минометов21:20
- Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска21:00
- В Славянске вычислили боевика20:40
- Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"20:20
- На юге Донетчины обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ20:00
- Более 40 взрывов прозвучало на Донетчине19:40
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
Очереди в донбасских КПВВ стали меньше
01.07.2018 08:55
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось меньше авто, чем сутками ранее.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" -0 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 15 авто соответственно. Итого – 165 авто, тогда как сутками ранее в это же время в очередях находилось 200 транспортных средств.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: враг - напал, пассажиропоток - упал
- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что
- Штурм донбасских КПВВ: лидируют "Марьинка" и "Майорск"
- Ад донбасских пунктов пропуска: сотни человек ночуют у КПВВ, не смотря на близкую стрельбу
- Драки, маты, мины, пекло: рассказ от первого лица о пересечении линии разграничения
- Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска
- Пять боевиков отогнали миссию ОБСЕ от Седово22:20
- Оккупанты Донбасса оттачивают навыки уничтожения22:00
- На Донбассе производят важные ремонты и мониторинг21:40
- Водяное расстреливали из минометов21:20
- Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска21:00
- В Славянске вычислили боевика20:40
- Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"20:20
- На юге Донетчины обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ20:00
- Более 40 взрывов прозвучало на Донетчине19:40
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Пять боевиков отогнали миссию ОБСЕ от Седово22:20
- Оккупанты Донбасса оттачивают навыки уничтожения22:00
- На Донбассе производят важные ремонты и мониторинг21:40
- Водяное расстреливали из минометов21:20
- Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска21:00
- В Славянске вычислили боевика20:40
- Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"20:20
- На юге Донетчины обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ20:00
- Умер легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко19:51
- Более 40 взрывов прозвучало на Донетчине19:40
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- В Горловке люди озадачены происходящим в городе
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку