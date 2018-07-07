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Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"
07.07.2018 13:20
Министерство информационной политики (МИП) Украины направило письмо руководству социальной сети Facebook, в котором попросило не нарушать права украинских активистов на свободу слова, а также заблокировать страницы "Л-ДНР".
"Принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа", – говорится в сообщении.
Ведомство напоминает руководству Facebook, что украинские власти считают "Л-ДНР" террористическими организациями.
Теги: Донбасс, Интернет, ДНР, ЛНР, соцсети
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