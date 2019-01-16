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Архив - Донецкая область

В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным

16.01.2019 08:17
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В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным

На неподконтрольной Украине части Донецкой области сотовый оператор «ДНР» «Феникс», с 15 января перестал предоставлять абонентам бесплатный мобильный интернет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».

Акция «Мобильный интернет для всех», действовавшая с конца сентября 2018 года перестала работать и цены на интернет от «Феникса» резко поднялись .
Теперь пользование опцией «Мобильный интернет 1 Гб» стоит 50 руб., 
пользование опцией «Мобильный интернет 5 Гб» — 100 руб.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Интернет, мобильная связь, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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