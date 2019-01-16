Последние новости раздела
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным
16.01.2019 08:17
На неподконтрольной Украине части Донецкой области сотовый оператор «ДНР» «Феникс», с 15 января перестал предоставлять абонентам бесплатный мобильный интернет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».
Акция «Мобильный интернет для всех», действовавшая с конца сентября 2018 года перестала работать и цены на интернет от «Феникса» резко поднялись .
Теперь пользование опцией «Мобильный интернет 1 Гб» стоит 50 руб.,
пользование опцией «Мобильный интернет 5 Гб» — 100 руб.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Интернет, мобильная связь, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
Читайте также:
- Как патриотам Украины выжить в оккупированном Донбассе
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса
- В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина
- «МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- В Бердичеве овчарка принесла своему хозяину 7 тысяч долларов09:14
- Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков09:00
- На Донетчине через КПВВ не пропустили ноутбук, сигареты и запчасти08:48
- В январе произойдет необычное лунное затмение08:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке 08:00
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад07:33
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео