В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным

16.01.2019 08:17

На неподконтрольной Украине части Донецкой области сотовый оператор «ДНР» «Феникс», с 15 января перестал предоставлять абонентам бесплатный мобильный интернет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».

Акция «Мобильный интернет для всех», действовавшая с конца сентября 2018 года перестала работать и цены на интернет от «Феникса» резко поднялись .

Теперь пользование опцией «Мобильный интернет 1 Гб» стоит 50 руб.,

пользование опцией «Мобильный интернет 5 Гб» — 100 руб.

Источник: https://donpress.com