«Беззаконие, низкие зарплаты, люди разочарованы в Путине»,— экс-боевик о ситуации в ОРДЛО. ВИДЕО

10.07.2018 20:32

На оккупированном Донбассе местные жители все больше разочаровываются в руководстве России, которое так и не выполнило свои обещания перед «молодыми республиками». Об этом рассказал бывший боевик террористической организации «ДНР», который воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома» Владимир Бакланов в эфире телеканала «Прямой».

«Люди разочарованы очень сильно. Потому что Россия не выполнила своих обещаний, которые давал Путин в 2014 году, не приняла „ДНР“ и „ЛНР“ в состав России, — рассказал экс-боевик. — Обещания были — пусть не напрямую, но косвенно они были. Путин обещал, что не будет проливаться кровь на Донбассе. Это он публично обещал. Но война идет четыре года и конца-края ей нет».

Также Бакланов отметил, что в ОРДЛО царит полное беззаконие, которое нагоняет страх на местное население.

«Прежде всего, не соблюдают законы, происходят убийства, не раскрываются эти убийства. То есть, нет реакции на эти убийства. То есть, убиваются военнослужащие „ДНР“ военнослужащими „ДНР“. Также еще убивают просто мирных жителей: некоторых случайно, некоторых специально», — отметил Бакланов.

Описывая жизнь на оккупированных территориях, Бакланов отмечает также низкие зарплаты .«Зарплаты низкие, довольно низкие, кроме госслужащих и военнослужащих. А так зарплаты низкие. Жизнь? Я не скажу, что все прямо плохо, но в большинстве очень плохо. Самое главное — что законы не соблюдаются. Это самое страшное», — подчеркнул он.

Также Бакланов еще раз подтвердил участие кадровых российских военных в войне на Донбассе.

«Очень много российских военнослужащих. Все командование Донецкого и Луганского корпусов, до командиров батальонов и дивизионов, а также их заместителей, то есть начальники штабов и командиры по вооружению — это все кадровые российские офицеры», — отметил он.

Источник: ИА «Вчасно»