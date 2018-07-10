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Обстановка накаляется вдоль всей линии фронта на Донбассе: сепаратисты "ЛДНР" открывали огонь 23 раза

10.07.2018 09:31
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Обстановка накаляется вдоль всей линии фронта на Донбассе: сепаратисты "ЛДНР" открывали огонь 23 раза

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщает о том, что российско-террористические войска 23 раза нарушили режим тишины за сутки. За прошедшие сутки, 9 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".

Боевики незаконные вооруженных бандформирований "ЛДНР" нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. В частности, враг вел огонь с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Известно, что за минувшие сутки на Луганском направлении было относительно затишье, лишь на Попаснянском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. К счастью, потерь личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы, террористы, Луганское направление, ООС
 
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