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"Обкатывают в реальных условиях", - боец ООС объяснила причину эскалации на Донбассе
На Донбассе последние 2 дня наблюдается эскалация конфликта в связи с ротацией гибридной армии РФ. Последними новостями с Донбасса поделилась в Facebook боец ООС Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что с ночи на 12 июля оккупационные войска РФ внезапно "забыли" о "хлебном перемирии" и устроили на Донбассе эскалацию. Фиксируются десятки обстрелов террористами позиций ООС и мирных населенных пунктов на линии фронта, в том числе и с применением запрещенной артиллерии.
Руденко, комментируя произошедшее, отметила, что происходит это из-за пополнения в рядах оккупанта. "Там в ОРДЛО "свежее мясо" подвезли", - сообщила боец ООС, уточнив, что те пока не слишком рвутся в бой, однако командиры их "принудительно обкатывают в реальных условиях".
В связи с этим, отметила Руденко, военные Украины ждут не только увеличения количества обстрелов, но и визитов вражеских ДРГ на свои позиции. "Мы готовы! Встретим с "музычкой"" - пообещала боец ООС, уточнив, что новички в этом уже убедились, понеся серьезнейшие потери прошлой ночью - 12 июля.
Теги: Донбасс, конфликт, оккупация, потери, обстрелы, ротация, РФ, ООС
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