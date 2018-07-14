"Обкатывают в реальных условиях", - боец ООС объяснила причину эскалации на Донбассе

14.07.2018 08:39

На Донбассе последние 2 дня наблюдается эскалация конфликта в связи с ротацией гибридной армии РФ. Последними новостями с Донбасса поделилась в Facebook боец ООС Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что с ночи на 12 июля оккупационные войска РФ внезапно "забыли" о "хлебном перемирии" и устроили на Донбассе эскалацию. Фиксируются десятки обстрелов террористами позиций ООС и мирных населенных пунктов на линии фронта, в том числе и с применением запрещенной артиллерии.

Руденко, комментируя произошедшее, отметила, что происходит это из-за пополнения в рядах оккупанта. "Там в ОРДЛО "свежее мясо" подвезли", - сообщила боец ООС, уточнив, что те пока не слишком рвутся в бой, однако командиры их "принудительно обкатывают в реальных условиях".

В связи с этим, отметила Руденко, военные Украины ждут не только увеличения количества обстрелов, но и визитов вражеских ДРГ на свои позиции. "Мы готовы! Встретим с "музычкой"" - пообещала боец ООС, уточнив, что новички в этом уже убедились, понеся серьезнейшие потери прошлой ночью - 12 июля.