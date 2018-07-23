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Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»
Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись согласно летнего графика и работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 0/37;
КПВВ «Гнутово» -0/27.
За минувшие сутки зафиксировано значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 37700 человек и 5100 транспортных средств:
«Майорское» — 7950 человек и 960 транспортных средств;
«Марьинка» — 8610 человек и 1700 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8000 человек и 1670 транспортных средств;
«Гнутово» — 3950 человек и 780 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9210 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, Майорск, КПВВ
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