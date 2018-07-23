Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»

23.07.2018 10:30

Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись согласно летнего графика и работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/37;

КПВВ «Гнутово» -0/27.

За минувшие сутки зафиксировано значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 37700 человек и 5100 транспортных средств:

«Майорское» — 7950 человек и 960 транспортных средств;

«Марьинка» — 8610 человек и 1700 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8000 человек и 1670 транспортных средств;

«Гнутово» — 3950 человек и 780 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9210 человек.

Источник: https://donpress.com