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Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают РСЗО, САУ и другое тяжелое вооружение
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наращивают присутствие РСЗО, САУ, гаубиц и других видов запрещенного тяжелого вооружения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «30 июля в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил следующие нарушения линий отвода: 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на территории объекта в центре н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), а также еще 6 РСЗО (БМ-21) севернее этого населенного пункта.
Тот же БПЛА обнаружил 5 буксируемых гаубиц (три 2А65 «Мста-Б», 152 мм, и две 2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм) на территории объекта к югу от н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка), 8 РСЗО (БM-21) к юго-западу от н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска), а также вновь зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) вблизи н. п. Василевка (47 км к югу от Донецка) и 4 самоходные гаубицы (2С1) недалеко от н. п. Староласпа (51 км к югу от Донецка)
30 июля за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 18 буксируемых гаубиц (2А65) и 1 противотанковый управляемый ракетный комплекс (неустановленного типа) к северу от Хрустального, а также 3 танка (Т-64) недалеко от полигона примерно в 3 км к западу от н. п. Маркино (94 км к югу от Донецка). 31 июля наблюдатели видели 1 танк (Т-72), следовавший на восток в поле примерно в 100 метрах к северу от автодороги между н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) и н. п. Седово (106 км к югу от Донецка), а также 3 самоходные гаубицы (2С1) в боевом положении и как минимум 14 танков (Т-72 и Т-64; некоторые в боевом положении) на полигоне недалеко от н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, РСЗО "Град", САУ, ракетный комплекс, СММ ОБСЕ
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