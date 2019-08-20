Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые

20.08.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые

Российско-оккупационные войска провоцировали бои массированными атаками в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил террористы "Л/ДНР" одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новотроицкого и Водяного оккупанты РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В свою очередь, позиции ВСУ возле Талаковки пострадали от атак врага из автоматического гранатомета. А в районе Павлополя боевики применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), а также вели огонь из автоматического гранатомета. Также под огнем противника оказались позиции ООС вблизи Лебединского и Опытного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Светлодарска гремели удары гибридной армии РФ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. К сожалению, в штабе ООС констатировали, что один украинский военный был ранен.



Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх