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Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"
Боевики уже открыто признают превосходство армии Украины. По словам наемников РФ на Донбассе, силы ООС показывают настоящее мастерство.
У ВСУ большое преимущество в живой силе. Террористы "ДНР/ЛНР" подчеркивают - бойцы армии Украины действуют четко, у них есть план и стратегия, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующие скриншоты в Facebook показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Один из наемников отметил, что у ВСУ чувствуется продуманная стратегия: выбивать противника по одному. "Не торопясь, но непрерывно. Учитывая, что у них кратное преимущество в живой силе – вполне грамотное решение. Работают продуманно, дерзко и толково", – констатировал боевик. Он пожаловался, что на "территорию" бандформирований "ДНР/ЛНР" часто заходят ДРГ ВСУ. "Интенсивно работают снайперы. Грамотно применяют внезапные огневые налеты с корректировкой с БЛА. Почти каждый день работают ударными БЛА по нашему личному составу", – рассказал боевик. Он добавил, сейчас все действия оккупантов сводятся к противостоянию с ВСУ.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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