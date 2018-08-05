Последние новости раздела
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО14:47
- Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке14:26
- Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО13:57
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО13:00
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему12:36
Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО
05.08.2018 16:34
После введения миротворцев на Донбасс, на территории Донецкой и луганской областей может начать работу Международная администрация.
Международная администрация — это орган, который принимает на себя функции государства на территории, где происходит вооруженный конфликт. При этом самопровозглашенные органы власти должны быть распущены.
Теги: Донбасс, миротворцы, Донетчина, администрация
Читайте также:
- Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ
- Експерт розповів про роль Франції у резолюції ООН по миротворцям
- Стало ясно, как Россию уберут с Донбасса
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию
- Волкер заявил, что русскоязычное население на Донбассе лучше защитят миротворцы ООН
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО14:47
- Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке14:26
- Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО13:57
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Молодежь, живущая на неподконтрольной территории, может получить украинское образование. Всего лишь надо выбрать один из вариантов... ВИДЕО13:00
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему12:36
- Где в Украине платят больше всего16:59
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО14:47
- Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке14:26
- Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО13:57
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
- Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»13:21
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории