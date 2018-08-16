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Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
На оккупированной Донетчине фиксируются случаи неповиновения главарю "ДНР" Александру Захарченко. Об этом сообщается в Telegram-канале "Донецкий Абориген".
Так, на КПП "Еленовка" несколько десятков граждан, стоящих на КПП стали свидетелями того, как нагрянувшая с проверкой команда Захарченко была буквально повержена лицом в землю еленовскими "пограничниками" и некоторое время пролежала на жаре под дулами автоматов.
"Люди, конечно же, жаловались наверх, о беспределе на КПП. Писали, что очереди до 12 часов под солнцем, пожилые не выдерживают, обмороки и скорые… ну, видимо, наше руководство решило нагрянуть с проверкой, – рассказывала женщина. – А их просто повалили на землю, приставив дула автоматов к голове. У нас же оказывается Еленовка - самостоятельный городок и нечего из центра со своим указам в чужой монастырь соваться. Впрочем, не скрою, многие испытали истинное удовольствие от увиденного", – смеясь, добавила она.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, Еленовка, Захарченко, КПВВ
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