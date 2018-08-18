В Мариуполе задержали 40 иностранцев

18.08.2018 19:28

В ходе спецоперации «Мигрант» в Мариуполе выявили 40 иностранных граждан, которые нарушили законодательство Украины. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Сотрудники правоохранители разоблачили и привлекли к ответственности 40 нарушителей. В отношении 31 из них составлены протоколы .

Также сотрудники полиции разоблачили местных жителей, которые не проконтролировали своевременную регистрацию своих знакомых иностранцев. Мариупольцев привлекли к административной ответственности. Выявлено 7 таких правонарушителей.