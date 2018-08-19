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"Так дойдет до инопланетян", - в "ДНР" собрались пожаловаться на ВСУ руководству Китая – причина "взорвала" Интернет
Террористы "ДНР" возмутились тем, что силы ООС "привлекают" в помощь своим подразделениям на Донбассе "наемников" из разных стран.
Так, донецких боевиков крайне взбесил факт появления на одной из позиций ВСУ флага Китая, передает "Диалог.UA".
Возмущенное заявление сделал террорист из "ДНР", фейковый "начальник" "пресс-службы" "армии" "ДНР" Даниил Безсонов, на что в своем Twitter обратил внимание блогер Necro Mancer.
Так, боевик утверждает, что на данный момент на стороне ВСУ на Донбассе воюет множество представителей стран "вражеского" Запада. Это и "наемники" из США, Польши, Венгрии, Чехии и пр. "В последние дни на позициях ВСУ показательно вывешен флаг Китайской народной республики.
В международной практике это демонстрация участия страны или ее граждан в военном конфликте", - заявил террорист возмутившись тем, что силы ООС посмели вывесить флаг Китая, не оповестив об этом Поднебесную.
В тоже время оккупант не стал прямо утверждать, что рядом с ВСУ есть китайские военнослужащие. Но намекнул, что "ДНР" сообщит руководству Китая о "громкой диверсии", совершенной бойцами ООС.
"Я буду жаловаться Си Цзиньпину (президент Китая)"- потроллил террориста украинский блогер.
Теги: Донбасс, Китай, боевик, флаг, диверсия, ДНР, ВСУ, соцсети, ООС
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