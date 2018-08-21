- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- В Минсоцполитики рассказали, сколько зарегистрировано переселенцев07:57
ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой
Враг продолжает нарушать перемирие и за прошедшие сутки 23 раза открывал огонь по позициям украинской армии на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения, сообщает штаб Операции объединенных сил, передает segodnya.ua.
20 августа противник вел огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82мм. Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил 82-мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120-мм минометов по окраинам населенного пункта Новолуганское.
В результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения, а у боевиков потери больше – три оккупанта погибли и двое ранены.
В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, вооружение, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины
- За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- На Донбассе отгремели десятки атак оккупантов РФ: трое защитников Украины стали жертвами обстрелов боевиков
- Месть за потери ВСУ на Донбассе: Сеть покорили кадры эффектной ликвидации позиции оккупантов РФ
- ВСУ попали под минометный огонь российских военных
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи08:25
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности