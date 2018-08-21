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ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой

21.08.2018 08:05
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ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой

Враг продолжает нарушать перемирие и за прошедшие сутки 23 раза открывал огонь по позициям украинской армии на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения, сообщает штаб Операции объединенных сил, передает segodnya.ua.

20 августа противник вел огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82мм. Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил 82-мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120-мм минометов по окраинам населенного пункта Новолуганское.

В результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения, а у боевиков потери больше – три оккупанта погибли и двое ранены.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.



Теги: Россия, Донбасс, перемирие, вооружение, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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