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Архив - Донецкая область

Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов

23.08.2018 09:45
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Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" совершали провокации практически вдоль всей линии фронта на временно оккупированном Донбассе из тяжелого оружия.

За минувшие сутки террористы боевики "Л/ДНР" били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм. "Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Водяное", - сообщают в штабе ООС. В частности, в районе Гнутово оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм. Также защитники Крымского и Песок пострадали от атак из 120- и 82-мм минометов.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, город, боевики, обстрелы
 
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