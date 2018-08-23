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Более 10 городов на Донбассе пережили адские сутки: боевики "Л/ДНР" неистово били из артиллерии и минометов
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" совершали провокации практически вдоль всей линии фронта на временно оккупированном Донбассе из тяжелого оружия.
За минувшие сутки террористы боевики "Л/ДНР" били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм. "Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Водяное", - сообщают в штабе ООС. В частности, в районе Гнутово оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм. Также защитники Крымского и Песок пострадали от атак из 120- и 82-мм минометов.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, город, боевики, обстрелы
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