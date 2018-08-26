Адская ночь на Донбассе: оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ

26.08.2018 10:09

За минувшие сутки НВФ 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, 7 раз — из запрещенного вооружения.

Пресс-центр ООС сообщает, что оккупанты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцевое, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

В штабе ООС отметили: «На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском — возле Луганского, на Горловском направлении — в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении — вблизи Авдеевки противник применял минометы. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях».

Отмечается, что ночь прошла без обстрелов украинских позиций.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки один боевик погиб, трое получили ранения.

Источник: https://donpress.com