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Адская ночь на Донбассе: оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ
За минувшие сутки НВФ 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, 7 раз — из запрещенного вооружения.
Пресс-центр ООС сообщает, что оккупанты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцевое, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
В штабе ООС отметили: «На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском — возле Луганского, на Горловском направлении — в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении — вблизи Авдеевки противник применял минометы. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях».
Отмечается, что ночь прошла без обстрелов украинских позиций.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки один боевик погиб, трое получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, оккупанты
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