С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы

28.08.2018 15:41

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе уменьшают время работы.

Пресс-центр штаба ООС сообщает: «Вниманию граждан! Распоряжением командующего объединенных сил с 1 сентября 2018 для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС установлен новый график работы».

По информации, пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 07:00 до 18:30.

В штабе добавили: «Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда».

Источник ДонПресс.