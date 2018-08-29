Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?

29.08.2018 21:00

В КПВВ "Новотроицкое" введен режим "красный"

Работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" возобновят после стабилизации ситуации в районе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, сейчас по решению командующего объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" введен режим "красный" и пропускные операции временно приостановлены.

"В настоящее время в непосредственной близости от контрольного поста "Березовое-2" горит сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Новотроицкое" будет возобновлен после стабилизации ситуации", - отмечают в штабе.

Источник: https://www.rbc.ua