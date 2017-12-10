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На КПВВ задержали боеприпасы
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" сегодня пытались провезти патроны.
Как сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, в КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля марки "Subaru Tribeca".
Во время беседы с гражданином у пограничников возникли подозрения и данное транспортное средство был выведен на углубленный осмотр. По результатам проверки совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителя Государственной фискальной службы выявлено, что данный гражданин пытался переместить с элементами сокрытия охотничьи патроны, а именно: 49 патронов 12го калибра, 1 патрон 20-го калибра и 7 патронов калибра 7,62.
Тайник был обнаружен под личными вещами водителя в отдельном ящике в багажном отделении.
Оперативно-розыскным подразделением ГСЧС подготовлен сообщения по ч.1 ст.263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
Данного гражданина и патроны передали представителям нацполиции для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, патроны, пункт пропуска, КПВВ
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