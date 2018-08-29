Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар

29.08.2018 19:30

Сегодня после обеда оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Новгородское Донецкой области.

Пресс-центр штаба ООС сообщает: «В 14:00 боевики российско-оккупационных войск осуществили обстрел населенного пункта Новгородское, применив 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы».

В результате обстрела Новгородского возникло масштабное возгорание сухой травы, на данный момент пожар локализован.

Источник: https://donpress.com