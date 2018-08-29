Последние новости раздела
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- В Донецке назревает зачистка19:00
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт17:15
- Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»16:32
- В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны16:15
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом 15:45
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар
29.08.2018 19:30
Сегодня после обеда оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Новгородское Донецкой области.
Пресс-центр штаба ООС сообщает: «В 14:00 боевики российско-оккупационных войск осуществили обстрел населенного пункта Новгородское, применив 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы».
В результате обстрела Новгородского возникло масштабное возгорание сухой травы, на данный момент пожар локализован.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, пожар, обстрел, ООС
Читайте также:
- Война превращает донбасские леса в пепелище
- Существует ли связь между обстрелом "минобороны ДНР", пожаром на Казанском пороховом заводе и борьбой чеченцев против российских оккупантов
- Экстремальная жатва Донбасса: то обстрелы, то бронетехника
- Страшные откровения бойца "Донбасса": "Сгоревший до неузнаваемости побратим становится намного легче"
- Бойовики "святкують" Вербну неділю: обстріляли церкву
- Так террористы уничтожали Краматорск (ВИДЕО)
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- В Донецке назревает зачистка19:00
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт17:15
- Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»16:32
- В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны16:15
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом 15:45
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- В Донецке назревает зачистка19:00
- В Украине увеличен минимальный размер алиментов18:45
- В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее18:30
- Кабмин принял решение по тарифу на газ для населения: когда повысят цены18:15
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Facebook впервые удалил аккаунты топ-чиновников17:30
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом