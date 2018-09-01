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Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке

01.09.2018 08:46
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Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке

Александра Захарченко подорвали вчера вечером 31 августа. Террорист прибыл в знаменитое кафе "Сепар" в центре Донецка, где бывал почти каждый день.

Очевидцы сообщают, что данное место стало для террориста своеобразной резиденцией. По слухам, оно принадлежит одному из бывших охранников Захарченко. Его, кстати, подозревают в покушении на скончавшегося главаря, передает "Диалог.UA".

Как известно, главного донецкого террориста подорвали как только он переступил порог "Сепаратиста".

Одиозный Басурин на пресс-конференции в Донецке в пятницу заявил, что умершего боевика убила бомба, которая была заложена в помещении кафе в одном из светильников, либо в люстре.

Захарченко умер сразу, он получил смертельное ранение в голову. Вместе с ним пострадал и боевик Тимофеев, он умер в ожоговом центре Донецка через несколько часов после взрыва.

В связи с ликвидацией Александра Захарченко в ОРДО введено чрезвыяайное положение. В "ДНР" назначили нового главаря, а из "республики" всем запретили выезжать.

Кроме того, сегодня 1 сентября во всех школах на оккупированной донецкими боевиками территории, отменены праздничные линейки.



Теги: Донецк, Донбасс, бомба, ликвидация, гибель, ДНР, боевики, подрыв, Захарченко, Басурин, Тимофеев (Ташкент)
 
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