- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- «ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения14:41
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
После того как в ОРДО в связи с убийством Захарченко ввели чрезвычайное положение, на донецких улицах людей немного. Возле кафе "Сепар" выставлена охрана, машины полиции, территория до сих пор в оцеплении, передает "Диалог.UA".
Сюда полицаи пускают только представителей пропагандистских СМИ и тех, кто желает возложить цветы к месту ликвидации уничтоженного главаря. Однако последних, по всей видимости, не много.
Сейчас на тротуаре возле кафе лежит всего с десяток букетов, которые утром 1 сентября принесли самые ярые "ватники" и сторонники ликвидированного Захарченко.
Кстати, данное кофе было своеобразной резиденцией террориста, его содержал экс-охранник боевика по фамилии Костенко. Захарченко почти каждый день сюда приезжал на обед, собирал друзей и "важных" боевиков из "ДНР".
Теги: Донецк, , гибель, Захарченко
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- «ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения14:41
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- «ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения14:41
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко