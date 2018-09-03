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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Донецкой области сегодня, 3 сентября

03.09.2018 10:08
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Ситуация на КПВВ в Донецкой области сегодня, 3 сентября

Информация от погранслужбы Украины 

По состоянию на утро 3 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 25. 
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 25. 
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 40. 
Гнутово — в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда, кроме КПВВ «Станица Луганская», который закрыто до 7 сентября на ремонт, начали контрольно-пропускные операции согласно с осенним графиком работы.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск» 

Нет данных.

КПВВ «Марьинка» 

8:23 В Донецк на Каргиле 30 авто основной и 7 льготной. На Каргиле в сторону Укр основная очередь авто на середине спуска с моста. Примерно 120 машин.

КПВВ «Новотроицкое» 

7:40 Еленовка на выезд до 3 туалета, на въезд машин 10.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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