Ситуация на КПВВ в Донецкой области сегодня, 3 сентября

03.09.2018 10:08

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 3 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 25.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 25.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 40.

Гнутово — в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда, кроме КПВВ «Станица Луганская», который закрыто до 7 сентября на ремонт, начали контрольно-пропускные операции согласно с осенним графиком работы.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

8:23 В Донецк на Каргиле 30 авто основной и 7 льготной. На Каргиле в сторону Укр основная очередь авто на середине спуска с моста. Примерно 120 машин.

КПВВ «Новотроицкое»

7:40 Еленовка на выезд до 3 туалета, на въезд машин 10.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник: https://zi.dn.ua