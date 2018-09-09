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Боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях врага
В сравнении с предыдущими сутками, враг немного снизил количество обстрелов, однако обстановка на Донбассе 8 августа все равно оставалась напряженной.
Боевики 25 раза атаковали позиции украинской армии, сообщает штаб Операции объединенных сил, передает segodnya.ua.
Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечается, что запрещенное "Минском" оружие враг не применял.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорское, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", – сообщили в ООС.
В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а вот ответным огнем наши защитники убили двоих боевиков и еще пятерых отправили в госпиталь.
Кроме того, вчера, около 18:00, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.
Теги: Донбасс, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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